«Деньги предлагали топовые». Агент новичка «Сити» Хусанова рассказал об интересе из РПЛ

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, рассказал об интересе к новичку «Манчестер Сити» из РПЛ.

– Как вы познакомились с Хусановым?

– У меня есть старший партнёр Улугбек Асанбаев. Благодаря нему произошёл переход защитника в «Энергетик». Тогда я ещё не знал Хусанова. Впервые услышал о нём от моего клиента Бобура Абдухаликова, который тоже выступал за этот белорусский клуб. На тот момент Хусанов ещё даже не мог играть в «Энергетике» из-за возраста. «Это топовый футболист», – уже тогда мне сказал Абдухаликов, который играл в сборной Узбекистана и многих повидал. Потом Асанбаев предложил мне взять парня под опеку.

– И вы, и Асанбаев являетесь представителями Хусанова?

– Да. Асанбаев занимается спортивной частью и принимает решения по развитию игрока, а я отвечаю за выстраивание международных отношений и связи с клубами. У нас сплотилась команда вокруг игроков. Это ещё несколько агентов, скаут, юрист и даже учителя иностранных языков. Мы стали предлагать Хусанова европейским командам. Какие-то клубы из России в то время тоже интересовались.

– Вот тут поподробнее.

– Там не было какого-то огромного желания. Узбек из чемпионата Белоруссии? Наверное, была недооценка. Вот когда мы уже договаривались с «Лансом», один из российских клубов действительно заинтересовался – предлагал хорошие деньги.

– Недавно бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян говорил, что обращался по Хусанову в «Энергетик».

– Я говорю о другой команде из России. Это был не совсем топ-клуб, но деньги предлагали топовые. Очень большая сумма. Трансфер и агентские выплаты примерно в 10 раз больше. Возможно, у многих агентов снесло бы голову от этой суммы, но у нас сразу был выбран путь развития через Европу. Видел, что российские эксперты возмущались: как клубы РПЛ проглядели мальчика? — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.