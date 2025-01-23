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«Этот день я никогда не забуду». Мармуш — о переходе в «Манчестер Сити»

«Этот день я никогда не забуду». Мармуш — о переходе в «Манчестер Сити»
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Египетский нападающий Омар Мармуш высказался о переходе в английский «Манчестер Сити». Сегодня, 23 января, было объявлено о его трансфере из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт. Египтянин подписал контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

«Этот день я никогда не забуду. Подписать контракт с «Манчестер Сити» – одной из лучших команд в мире – это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере. Благодаря Пепу, его штабу и оборудованию мирового класса у игроков здесь есть всё, что им нужно для совершенствования. Для меня это было действительно заманчиво, когда у меня появилась возможность приехать сюда.

И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» уже много-много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и культуре победителей. Хочу учиться у тренеров и своих товарищей по команде, и хочу стать ценным членом этой команды-победителя. Я действительно с нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и готов продемонстрировать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

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