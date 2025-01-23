«Он может сделать гол из ничего». Корнеев — о новичке «Зенита» Луисе Энрике

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике. По словам Корнеева, бразилец является индивидуально сильным игроком.

«Луис Энрике очень силён индивидуально, очень быстрый дриблер. Он может всё. Это игрок, который может сделать гол из ничего», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В сезоне-2024 вингер провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.