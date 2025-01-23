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Агент новичка «Сити» Хусанова раскрыл, почему он не попал в основную команду «Бунёдкора»

Агент новичка «Сити» Хусанова раскрыл, почему он не попал в основную команду «Бунёдкора»
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Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, рассказал, почему новичок «Манчестер Сити» в своё время не смог пробиться в основу «Бунёдкора».

– Почему, будучи воспитанником «Бунёдкора», он не попал в основную команду?
– Я тогда ещё не занимался Хусановым, но знаю эту историю. После академии было желание попасть в дубль «Бунёдкора», но тренер посчитал, что футболист слишком хладнокровен.

– Сильно.
– Непонятно, почему его не взяли в дубль. Тогда отец парня Хикмат Хашимов – известный в прошлом футболист сборной Узбекистана – обратился к другу Улугбеку Асанбаеву. Он как раз развивал проект за границей. Речь про белорусский «Энергетик». Многие узбекские футболисты там проходили обкатку. Тренер Анатолий Юревич увидел у Хусанова качества, которые помог развить. А ещё придать физической силы. Это огромная работа для подготовки мальчика к европейскому футболу. Хусанов попал в нужную команду и в правильные руки. Как и в случае с «Лансом». Этой зимой нам тоже нельзя было ошибаться, и мы уже выбирали не столько клуб, сколько тренера, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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