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В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Мармуша из «Айнтрахта»

В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Мармуша из «Айнтрахта»
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о переходе нападающего Омара Мармуша из франкфуртского «Айнтрахта».

«Омар — опытный и невероятный нападающий, и я рад, что он присоединился к нам. У него выдающийся сезон, и каждый раз, когда мы наблюдали за ним, он оказывал влияние на матчи.

Мармуш обладает всеми качествами, необходимыми нападающему высшего класса. У него выдающаяся скорость и внимательность, и он исключительно эффективен перед воротами. Он также может играть на разных позициях, что является действительно ценным активом.

Не сомневаюсь, что работа с Пепом [Гвардиолой] и тренерским штабом здесь, в «Сити», поможет ему и дальше развивать свой великолепный атакующий талант», — приводит слова Бегиристайна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.

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