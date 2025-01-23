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Вячеслав Малафеев: зимой громкие переходы — исключение для РПЛ

Вячеслав Малафеев: зимой громкие переходы — исключение для РПЛ
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Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, сможет ли какой-либо клуб РПЛ совершить столь же громкий трансфер, как сине-бело-голубые. Напомним, в понедельник «Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике. Сообщалось, что российский клуб заплатит за футболиста до € 35 млн.

«В зимнее трансферное окно громкие переходы — скорее, исключение для РПЛ. Это связано как с ограничениями бюджета, так и с необходимостью интеграции новых игроков в середине сезона. Однако всегда есть вероятность, что один из клубов захочет укрепить состав перед решающими стадиями чемпионата», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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