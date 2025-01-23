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«Большая честь». Мармуш — о том, что стал первым египтянином в истории «Ман Сити»

«Большая честь». Мармуш — о том, что стал первым египтянином в истории «Ман Сити»
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Новый нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш высказался о том, что стал первым египтянином в истории клуба.

«Это большая, большая честь, и я действительно очень счастлив быть первым футболистом [из Египта], который будет играть за «Манчестер Сити», показывая, на что способна моя страна.

Представлять свою страну в таком большом клубе было тем, о чём я всегда мечтал. Мои мечты становятся реальностью, и я надеюсь, что смогу поддерживать этот уровень. Премьер-лига для нас в Египте — самая большая лига и самая популярная из-за моих товарищей по сборной, таких как Мо Салах и других египетских игроков, которые играли в Премьер-лиге», — приводит слова Мармуша официальный сайт «Манчестер Сити».

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