Агент новичка «Сити» Хусанова: спрос в Европе на игроков из Узбекистана вырос десятикратно

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, оценил спрос на узбекистанских футболистов в Европе.

– Хусанов – первый футболист в АПЛ из Узбекистана. Такая сделка в будущем заставит больше следить за игроками из этой страны?

– Не в будущем, а уже сейчас мы чувствуем спрос в Европе. И он десятикратно вырос. Постоянно интересуются, спрашивают. Когда наше агентство только открывалось, я ездил по Европе с профайлами футболистов. Интерес был весьма вялый – в том числе к Хусанову. Шеф-скаут топ-клуба Европы как-то раз сказал: «Назови мне хотя бы одного футболиста из Узбекистана в пяти ведущих чемпионатах? Вот когда появится, тогда давай пообщаемся». Трансфер Шомуродова в Серию А тогда был в процессе, но ещё не состоялся. Сейчас ко мне вернулся уже спортивный директор этой команды – заинтересовался Хусановым. Я ему рассказал, что в какой-то момент его клуб отказался рассматривать этого защитника. Называть шеф-скаута не стал, чтобы не подставлять человека, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.