Экс-тренер Селихова: у Саши вратарские данные лучше, чем у Акинфеева

Российский тренер Константин Парамонов, который работал с голкипером Александром Селиховым в пермском «Амкаре-2», сравнил футболиста с вратарём московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

— Считают, что Селихов мог заменить Акинфеева в сборной России.

— Акинфеев вратарь постабильнее — меньше пропускал из-за травм. А у Саши Селихова другая история. Но они немного разные. Акинфеев на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше, он повыше. Но Игорь берёт другим, он чуть лучше играет при розыгрыше от ворот. А сколько забито мячей с его выносов, — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.