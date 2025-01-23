Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Селихова: у Саши вратарские данные лучше, чем у Акинфеева

Экс-тренер Селихова: у Саши вратарские данные лучше, чем у Акинфеева
Комментарии

Российский тренер Константин Парамонов, который работал с голкипером Александром Селиховым в пермском «Амкаре-2», сравнил футболиста с вратарём московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

— Считают, что Селихов мог заменить Акинфеева в сборной России.
— Акинфеев вратарь постабильнее — меньше пропускал из-за травм. А у Саши Селихова другая история. Но они немного разные. Акинфеев на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше, он повыше. Но Игорь берёт другим, он чуть лучше играет при розыгрыше от ворот. А сколько забито мячей с его выносов, — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил о расторжении контракта с голкипером Селиховым
Фото
На Сахалине стартовали IV Российско-китайские молодёжные зимние игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android