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Гаджиев: у Селихова есть возможность поиграть в более крутых клубах, чем «Динамо» Мх

Гаджиев: у Селихова есть возможность поиграть в более крутых клубах, чем «Динамо» Мх
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о расторжении контракта «Спартаком» с голкипером Александром Селиховым.

— Жаль, что история Селихова в «Спартаке» закончилась. Не считаю, что он себя полностью исчерпал. В этой ситуации мы знаем не один пример, когда у игроков, вернувшихся через некоторое время, начиналась вторая молодость. Особенно это касается вратарей. Я могу вам рассказать из давней истории, как говорили про Льва Яшина в 1962 году: «Яшин — верный страж ворот, говорил о нём народ. Но в Чили проучили, как стоять, разинув рот». На чемпионате мира один удар издалека залетел, он не был простым. Но уже в 1963 году он получил «Золотой мяч».

Одарённые и имеющие крепкий дух могут после таких неудач становиться ещё сильнее. У Саши однозначно не исчерпан ресурс. Он сможет если не получить «Золотой мяч», то стать одним из лучших в РПЛ.

— Но не в «Динамо»?
— Мы же не можем говорить: «Приходи к нам и играй за наши деньги». У «Спартака» другие расценки и ставки. У Саши есть возможность поиграть в топовых, более крутых клубах, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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