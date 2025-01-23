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Президент «Динамо» Мх Гаджиев высказался о слухах об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву

Президент «Динамо» Мх Гаджиев высказался о слухах об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о слухах об интересе «Наполи» к футболисту команды Абакару Гаджиеву. Ранее об этом сообщал Sport24.

«А кто приезжал? Да, приезжали, смотрели люди. Но кто знает, откуда они? Со мной не было никакого общения. На последней игре были скауты и российских клубов, и иностранных. К нам никто не подходил. Приятно, когда игроки растут. Думаю, нашим тренерам тоже приятно, что под их руководством игроки растут и о них говорят. Нет разницы, с какого клуба говорят. Важно, что их отмечают даже в рамках РПЛ. Для кого-то в этом нет ничего нового, как для «Зенита». Но для нас это успех», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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