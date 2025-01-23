Суперкомпьютер спрогнозировал исход общего этапа Лиги чемпионов для «Барселоны»

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил перспективы «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов. Накануне сине-гранатовые обыграли «Бенфику» со счётом 5:4. До конца общего этапа остаётся один тур. Каталонцы идут на втором месте в таблице и уже точно гарантировали себе выход из общей группы.

В последнем туре «Барселона» может побороться за первую строчку в турнирной таблице. Так, по оценке Opta, шанс сине-гранатовых финишировать в общем этапе на лидирующей позиции — 10,9%. С вероятностью 89,1% каталонцы займут место со второго по четвёртое.

По прошествии восьми туров общего этапа будет сформирована итоговая таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.