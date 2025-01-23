Погребняк — об Энрике: «Спартак» будет усиливать состав, так что трансфер Луиса в тему

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о новичке «Зенита», вингере Луисе Энрике. По словам Погребняка, сине-бело-голубые сделали всё правильно, подписав бразильского футболиста.

«Трансферы «Зенита» сейчас оправданны и вовремя делаются. Дорогостоящими трансферами они нас не удивили, были дороже футболисты. Но, как правило, все эти игроки выстреливали и показывали крутой футбол. Сейчас большая конкуренция в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» тоже будут усиливать состав. Трансфер Энрике — в тему!» — приводит слова Погребняка Metaratings.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).