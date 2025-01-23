Агент Хусанова: Гвардиола — одна из главных причин выбора в пользу «Сити»

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, объяснил, почему игрок выбрал для продолжения карьеры «Манчестер Сити».

– Если бы Гвардиола в ноябре не продлил контракт до 2027 года, то ваш выбор был бы другим?

– Да, вполне возможно. Пеп – одна из главных причин выбора в пользу «Сити». Хотелось поработать с лучшим тренером в мире.

– Недавно на «Чемпионате» вышло интервью с бывшим тренером «Энергетика» Роднёнком. Он тоже отмечал именно Юревича и его программу подготовки с четырьмя тренировками в день. Реально четыре?

– Четыре тренировки плюс чистка стадиона от снега.

– Серьёзно?

– Да, такие там нагрузки. Я как-то раз позвонил Абдухаликову, и он рассказал, как прошло занятие: «Сначала полтора часа чистили поле, а потом полтора часа на нём занимались». И это говорит лучший бомбардир белорусского чемпионата. А в другой раз я спросил его, почему с таким трудом победили – 1:0, а он ответил: «Нам за день до матча нагрузку дали». Так закалялась сталь, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.