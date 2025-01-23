«Тут без шансов». Агент Хусанова назвал клуб из России, который хотел взять игрока

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, рассказал, что в своё время новичка «Манчестер Сити» хотела подписать «Алания». Это было прямо перед тем, как игрок присоединился к французскому «Лансу».

«Могу сказать, что мы бы отказали клубу из России в любом случае. Забавно, что запросы приходили и из ФНЛ. Спортивный директор «Алании» Тимур Демуров говорил: «У тебя интересный парень, а наш клуб как раз в РПЛ хочет выйти». Мы хорошо общаемся, но я объяснил, что тут без шансов. До перехода в «Ланс» оставалось около трёх недель, мы уже понимали, что Хусанов продолжит во Франции. Сразу ответил: «Поздравляю, «Алания» находится в компании крутых клубов». Тогда защитником интересовались «Фенербахче» и «Саутгемптон», — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.