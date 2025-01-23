Александр Канищев: уход Клаудиньо из «Зенита» не потеря, а находка

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«В том состоянии, в котором находится Клаудиньо в последнее время, его уход это не потеря, а находка. Если бы он играл так, как когда пришёл сюда, его уход был бы потерей. Но в данном случае это приобретение», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Клаудиньо провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.