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Экс-тренер Селихова подвёл итог выступления вратаря за «Спартак»

Экс-тренер Селихова подвёл итог выступления вратаря за «Спартак»
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Бывший тренер голкипера Александра Селихова Константин Парамонов, который тренировал российского футболиста в молодёжке «Амкара, подвёл итог выступления вратаря за московский «Спартак».

«В «Спартаке» у Селихова были яркие моменты, когда он хорошо себя проявлял, команду выручал и пенальти отбивал. Мне всегда нравилось, как он играл на выходах. Парень был ответственным. Хотелось, чтобы он был номером один в «Спартаке», но у него часто случались травмы. Может быть, это помешало ему стать основным вратарём в команде.

У него есть все данные, чтобы быть отличным вратарём. Повторюсь, у Александра были матчи, в которых «Спартак» побеждал за счёт него. Но нестабильная игра и частые травмы… Жалко, потому что мог быть отличным вратарём», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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