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Руководство «Крыльев Советов» ответило на вопрос о будущем Осинькина в команде

Руководство «Крыльев Советов» ответило на вопрос о будущем Осинькина в команде
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Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что судьба тренерского штаба команды во главе с Игорем Осинькиным будет зависеть только от результатов команды в текущем сезоне. Действующий контракт российского специалиста с «Крыльями» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Сегодня у «Крыльев» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. Но главным критерием оценки работы, перспектив на сезон-2025/2026 как команды, так и тренерского штаба остаётся прежде всего спортивный результат — «Крылья Советов» должны занимать по итогам сезона позицию в турнирной таблице не ниже восьмой, радовать болельщиков красивой игрой и реализовывать свой спортивный потенциал», — приводит слова Яковлева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, набрав 18 очков. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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