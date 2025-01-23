Канищев: не все бразильцы «Зенита» мотивированы и на поле просто отбывают номер

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о бразильских футболистах сине-бело-голубых.

«У «Зенита» достаточно футболистов. Важно сплотить команду задачей, которая есть. Не все бразильцы замотивированы и на поле просто отбывают номер. Думаю, сейчас тренерскому штабу «Зенита» будет полегче сплотить команду», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.