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Пименов не считает потерей для «Зенита» уход Клаудиньо

Пименов не считает потерей для «Зенита» уход Клаудиньо
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов высказался о полузащитнике Клаудиньо, который накануне покинул «Зенит» и присоединился к «Аль-Садду».

«Является ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»? На сегодня, учитывая в каком он состоянии, это не потеря. Потому что всем видом он показывал, что пресытился в чемпионате России и хочет сменить обстановку. Даже страну, если быть точнее», — приводит слова Пименова Metaratings.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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