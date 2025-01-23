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Александр Мостовой обозначил футбольную столицу России

Александр Мостовой обозначил футбольную столицу России
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался на тему футбольной столицы России. Ветеран считает, что этот статус принадлежит Москве — там больше высококлассных клубов, которые выиграли суммарно больше чемпионств. Данную ситуацию не способны изменить даже шесть чемпионств «Зенита» подряд, отметил Александр Мостовой.

«Футбольная столица России — в Москве. Просто возьмите историю: сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и что-то выигрывали, и сколько «Зенит». Ещё в Питере всего одна команда, а в Москве — много. Вот и ответ. Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей. Чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, в текущем сезоне «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».

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