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Экс-тренер Селихова Парамонов высказался о возможном переходе вратаря в «Ростов»

Экс-тренер Селихова Парамонов высказался о возможном переходе вратаря в «Ростов»
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Футбольный тренер Константин Парамонов, который тренировал вратаря Александра Селихова в молодёжке «Амкара», прокомментировал возможный переход своего экс-подопечного в «Ростов». Накануне Селихов покинул расположение «Спартака».

«Мне импонирует игра «Ростова». Валерий Карпин раскрепощает футболистов, в сложных ситуациях просит не бить куда попало, а пытаться сохранить мяч. Первое требование Карпина — чтобы вратарь хорошо играл ногами и разыгрывал мяч. Поэтому не зря «Ростов» интересуется Селиховым, потому что знают, что он это умеет. И с психологией раньше у Саши проблем вроде не было. Главная причина нестабильности — травмы», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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