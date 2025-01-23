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«Брентфорд» продлил контракт с нападающим Дамсгором

«Брентфорд» продлил контракт с нападающим Дамсгором
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Английский «Брентфорд» на официальном сайте объявил о продлении контракта с датским нападающим Миккелем Дамсгором.

«Миккель Дамсгор связал своё будущее с «Брентфордом». Находящийся в хорошей форме нападающий подписал новый контракт, который действует до лета 2030 года. У клуба есть возможность продлить его контракт ещё на один год», — написано в заявлении «Брентфорда».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний Миккель Дамсгор провёл 22 матча, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 28 очков за 22 матча.

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