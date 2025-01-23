Агент новичка «Сити» Хусанова раскрыл зарплату защитника в «Энергетике» из Беларуси

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, рассказал, сколько новичок «Манчестер Сити» в своё время получал в Беларуси.

– Каково Хусанову было вдалеке от семьи?

– Отец его часто навещал, но в 16 лет, конечно, тяжело жить за границей. Это была хорошая прививка, которая помогла адаптироваться в Европе.

– Я слышал, что в клубах уровня «Энергетика» зарплаты могли быть на уровне $ 100-200 в месяц даже в высшей лиге.

– Так и есть. Подобная зарплата была и у Хусанова. Мы не смотрели никогда на деньги, главное – развитие. У нас были четыре-пять футболистов. Асанбаев снимал им квартиру, наполнял холодильник продуктами. Иногда я закидывал деньги на карту. Все бытовые расходы мы закрывали, потому что даже с премией в $ 50 там тяжело выжить. В этом заключается работа окружения, чтобы парень ни в чём не нуждался и выбрал работу в подходящем клубе, а не в том, где больше платят, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.