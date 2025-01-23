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Агент Хусанова: у нас считают, что в 21 игрок — перспективный, а тут к 20 дошёл до «Сити»

Агент Хусанова: у нас считают, что в 21 игрок — перспективный, а тут к 20 дошёл до «Сити»
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Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, высказался о карьерном пути новичка «Манчестер Сити».

– Переходя в иностранный «Энергетик», Хусанов лишал себя на какое-то время игры во взрослом футболе?
– Да, год только тренировался, но он от этого лишь выиграл – провёл работу, чтобы вырасти. В чемпионате Узбекистана мог бы потерять время. У нас все считают, что в 21 или 22 года футболист ещё молодой и перспективный, а тут он к 20 годам дошёл до «Сити». Рядом с ним оказались правильные люди.

– Кто в первую очередь?
– Отец – главный критик и советник. Когда Хусанова спросили, кто его кумир, то назвал только отца. Папа оказал большое влияние на весь путь сына. На важных переговорах всегда присутствовал с нами. Нужно отметить и Асанбаева, конечно. Он всегда и жизненным советом поможет, и просто рядом находится, чтобы координировать развитие игрока. Плюс содержал «Энергетик» – через этот клуб прошли многие узбекские и казахские футболисты. Они тренировались у Юревича, о котором я уже рассказывал. В парня вложился и Белявский, который был в тот момент главным тренером «Энергетика». Ну и тренера «Ланса» хочется поблагодарить. Он действительно берёг футболиста. Следил, чтобы не перегрузить. Настаивал, что не отдаст в сборную слишком рано, потому что Хусанову требуется отдых. Всё-таки в Европе были игры уже с другой интенсивностью, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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