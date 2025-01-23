Колыванов: Селихов не до конца реализовал себя в «Спартаке», его замучили болячки

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об уходе голкипера Александра Селихова из московского «Спартака».

«Уход Селихова из «Спартака» вызывает двоякое чувство. С одной стороны, его брали из «Амкара» первым номером, однако у него были не самые удачные матчи, а также частые травмы. Я считаю, что у Саши есть все данные, но он не до конца реализовал себя в «Спартаке». Это хороший вратарь с большим потенциалом, но его очень сильно замучили болячки. Казалось, вот-вот и станет первым номером в «Спартаке», но что-то не складывалось. Сейчас ему уже 30 лет, и он хочет играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.