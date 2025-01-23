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Егор Титов: Максименко в последнее время великолепен в «Спартаке», понимаю Селихова

Егор Титов: Максименко в последнее время великолепен в «Спартаке», понимаю Селихова
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на уход голкипера Александра Селихова из московского «Спартака».

«Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь — ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера — нет. В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать. Как я понял, сидеть ещё полгода ему не улыбалось. Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в «Спартаке». Максименко созрел для больших задач. Но и Селихов — тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, но сегодня выбор сделан в пользу Максименко. Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Всё-таки ему уже не 20 и не 25 лет — уже 30. Уверен, что с его мастерством он команду себе найдёт», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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