Омар Мармуш опубликовал пост после перехода в «Манчестер Сити»

Новый нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш опубликовал сообщение в социальной сети Х (ранее Twitter), посвящённое его переходу из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт.

«Я здесь, и я готов. Это настоящая мечта — присоединиться к такой легендарной команде. Давайте творить историю вместе, «Манчестер Сити», — написал Мармуш.

Египтянин подписал контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.