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Медведев назвал выступавшего в «Зените» Клаудиньо настоящим художником футбола

Медведев назвал выступавшего в «Зените» Клаудиньо настоящим художником футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев лестно отозвался о покинувшем сине-бело-голубых бразильском полузащитнике Клаудиньо.

«Вклад Клаудиньо в победы «Зенита» очень трудно переоценить. Он вошёл в команду очень быстро и блестяще, провёл два очень хороших сезона. И даже когда у него игра не шла так хорошо, как раньше, он оставался игроком основного состава. Он, как это можно говорить, настоящий художник футбола. Те более 50 очков в чемпионате, Кубке и европейских соревнованиях, эти все голы и голевые передачи — одна другой лучше», — приводит слова Медведева ТАСС.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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