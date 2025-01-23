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Егор Титов: «Спартак» сегодня — одна из самых «русских» команд РПЛ

Егор Титов: «Спартак» сегодня — одна из самых «русских» команд РПЛ
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил нынешний состав красно-белых. Он назвал «Спартак» одной из самых русских команд в РПЛ на сегодняшний день.

«Мне приятно, что «Спартак» сегодня является одной из самых «русских» команд, где играют в составе Денисов, Умяров, Пруцев, Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия. У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублёров влились в основную обойму «Спартака» и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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