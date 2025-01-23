Созин: в «Зените» не будут скучать по Клаудиньо, его уход — безумная победа клуба

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о покинувшем «Зенит» бразильском полузащитнике Клаудиньо, который продолжит карьеру в «Аль-Садде».

«Уход Клаудиньо – абсолютно предсказуемый. И с точки зрения спортивной и финансовой составляющей его уход – это безумная победа «Зенита».

Клаудиньо уже давно не хотел играть. Ему несколько раз поднимали зарплату, давали какие-то бонусы, но постоянно это недовольство продолжаться не может. Если человек не хочет играть и только создаёт видимость вовлечённости в процесс – от него надо избавляться. Потому что такое настроение влияет на всех в команде.

Никто в «Зените» не будет провожать Клаудиньо со слезами на глазах, как было с Малкомом и Халком. Не будут по нему скучать. Да, Клаудиньо внёс вклад в титулы, но запомнится лично мне вечным недовольным лицом и взмахами рук», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».