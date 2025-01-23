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ЦСКА анонсировал товарищеский матч с сербским «Партизаном»

ЦСКА анонсировал товарищеский матч с сербским «Партизаном»
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Российский ЦСКА и сербский «Партизан» договорились о проведении товарищеского матча. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

«Встреча состоится 22 марта на стадионе «Партизан» в столице Сербии. Символично, что первый в истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с «Партизаном» – почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счётом 4:3», — написано в сообщении.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. «Партизан» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии, отставая от «Црвены Звезды» на 17 очков.

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