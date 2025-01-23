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«Зенит» выступил с заявлением на фоне обвинений со стороны «Палмейраса» во лжи

«Зенит» выступил с заявлением на фоне обвинений со стороны «Палмейраса» во лжи
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В «Зените» отреагировали на громкие заявления в адрес клуба со стороны президента «Палмейраса» Лейлы Перейры. Ранее глава бразильского клуба обвинила представителей «Зенита» во лжи по трансферу Клаудиньо. Напомним, изначально футболист договорился о переходе в «Палмейрас» и заверил руководство клуба, что это окончательное решение. Но позже Клаудиньо получил более выгодное предложение из Катара и в последний момент принял его. Представителей «Палмейраса» разозлил срыв этого трансфера — игрок отправился в «Аль-Садд».

«Обвинения во лжи? Мы их не признаём, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнёрами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем.

При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок. Очевидно, что катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное — он сам принял такое решение. Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», — цитирует заявление пресс-служба «Зенита» издание «РБК-Спорт».

Напомним, этой зимой «Зенит» уже продал Артура Гимарайнса и Клаудиньо. Также было объявлено, что по окончании сезона клуб расстанется с Венделом.

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