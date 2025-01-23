«Акрон» опубликовал состав на контрольный матч с «Родиной»

Сегодня, 23 января, в контрольном матче встретятся тольяттинский «Акрон» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «321 Спортс» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Хубулов, Дзюба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 24 очка за 21 игру. На первой строчке находится калининградская «Балтика» (45).