«Акрон» опубликовал состав на контрольный матч с «Родиной»
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Сегодня, 23 января, в контрольном матче встретятся тольяттинский «Акрон» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «321 Спортс» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 января 2025, четверг. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
Родина
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав «Акрона»: Волков, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Хубулов, Дзюба.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 24 очка за 21 игру. На первой строчке находится калининградская «Балтика» (45).
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