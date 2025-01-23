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Титов: не понимаю, как можно тратить огромные деньги на трансферы в нынешних условиях

Титов: не понимаю, как можно тратить огромные деньги на трансферы в нынешних условиях
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о трансферных реалиях для российских клубов в условиях международного отстранения.

«Ни для кого не секрет, что ищут команду Шамару. Есть и другие варианты кого-то продать и кого-то взять взамен. Все уже понимают, кто «Спартаку» помощник, а кто – нет. В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги. Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более что еврокубков у нас нет сегодня», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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