Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч за Суперкубок России — 2025 пройдёт 12 июля, начало нового сезона РПЛ — 18 июля

Матч за Суперкубок России — 2025 пройдёт 12 июля, начало нового сезона РПЛ — 18 июля
Комментарии

Матч за Суперкубок России — 2025 запланирован на 12 июля. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Новый сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги начнётся 18 июля. Первая часть сезона завершится 14 декабря.

Старт Кубка России сезона-2025/2026 запланирован на 22 июля.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В розыгрыше 2024 года команда Сергея Семака победила «Краснодар» со счётом 4:2.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит» (39), третье — московский «Спартак» (37).

Материалы по теме
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти переходы уже состоялись
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти переходы уже состоялись
Материалы по теме
Победа России и новые герои спорта. Чем запомнились Российско-китайские игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android