Матч за Суперкубок России — 2025 пройдёт 12 июля, начало нового сезона РПЛ — 18 июля

Матч за Суперкубок России — 2025 запланирован на 12 июля. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Новый сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги начнётся 18 июля. Первая часть сезона завершится 14 декабря.

Старт Кубка России сезона-2025/2026 запланирован на 22 июля.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В розыгрыше 2024 года команда Сергея Семака победила «Краснодар» со счётом 4:2.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит» (39), третье — московский «Спартак» (37).