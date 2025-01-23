Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трое людей получили ножевые ранения после столкновения фанатов «Реала Сосьедад» и «Лацио»

Трое людей получили ножевые ранения после столкновения фанатов «Реала Сосьедад» и «Лацио»
Комментарии

В результате столкновения болельщиков «Реала Сосьедад» и «Лацио» пострадали трое людей, они получили ножевые ранения. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Football Espana.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ультрас «Сосьедада» и «Лацио» затеяли потасовку в Риме в преддверии матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы, который должен состояться сегодня, 23 января. Отмечается, что численность болельщиков римлян превышала 80 человек.

Получившие ножевые ранения люди избежали опасных для жизни травм, но у двоих были зафиксированы серьёзные ранения. После прибытия полиции ультрас «Лацио» скрылись с места происшествия. По состоянию на текущий момент римская полиция изучает материалы видеозаписей.

Материалы по теме
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 23 января
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android