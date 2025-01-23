Трое людей получили ножевые ранения после столкновения фанатов «Реала Сосьедад» и «Лацио»

В результате столкновения болельщиков «Реала Сосьедад» и «Лацио» пострадали трое людей, они получили ножевые ранения. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Football Espana.

Ультрас «Сосьедада» и «Лацио» затеяли потасовку в Риме в преддверии матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы, который должен состояться сегодня, 23 января. Отмечается, что численность болельщиков римлян превышала 80 человек.

Получившие ножевые ранения люди избежали опасных для жизни травм, но у двоих были зафиксированы серьёзные ранения. После прибытия полиции ультрас «Лацио» скрылись с места происшествия. По состоянию на текущий момент римская полиция изучает материалы видеозаписей.