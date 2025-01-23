Суперкомпьютер оценил шансы «Баварии» на плей-офф Лиги чемпионов

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил перспективы «Баварии» в общем этапе Лиги чемпионов. Накануне мюнхенцы сенсационно проиграли «Фейеноорду» со счётом 0:3. До конца общего этапа остаётся всего один тур. Команда Венсана Компани идёт на 15-м месте и имеет шансы как на прямой выход в 1/8 финала, так и на стыковые матчи за путёвку в эту стадию.

Так, по оценке Opta, с вероятностью в 7,9% «Бавария» попадёт в восьмёрку лучших команд и напрямую выйдет в 1/8 финала. Шанс на попадание мюнхенцев в стыковые матчи — 92,1%.

По прошествии восьми туров общего этапа будет сформирована итоговая таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.