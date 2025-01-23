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Колыванов: желаю Зобнину как можно дольше продержаться в «Спартаке»

Колыванов: желаю Зобнину как можно дольше продержаться в «Спартаке»
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Бывший тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине на фоне ухода из клуба голкипера Александра Селихова.

«Это футбол, что в «Спартаке» остался лишь один Зобнин, который выигрывал с командой чемпионство. Пожелаем ему, чтобы он как можно дольше держался. Жалко тех, кто отстаивал честь и славу «Спартака», но покинул клуб. Время так быстро летит, что не успеваешь спохватиться. Кто-то заканчивает карьеру в 30-34 года, но сейчас это происходит чуть позже, чем в наше время. Сейчас другая медицина и восстановление», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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