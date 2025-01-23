Егор Титов: на роль второго вратаря в «Спартаке» и Довбня подойдёт

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением, нужен ли красно-белым новый голкипер после ухода из команды Александра Селихова.

«Мне кажется, на роль второго номера и Довбня подходит. Понятно, что он уже достаточно возрастной, но иногда вполне может подменить Максименко. Возможно, есть смысл оставить такую конфигурацию и параллельно подтягивать молодого парня. Важно также учитывать общий контекст: еврокубков нет, у сборной только товарищеские матчи. Да, помимо чемпионата, остаётся Кубок, но там вполне может и Довбня сыграть. А в чемпионате и так понятно, что ставка делается на Максименко. И он не даёт повода усомниться в себе. Допускаю, что сейчас клуб ведёт поиск второго номера. Но этот вопрос логичнее задать тренерскому штабу, как он видит ситуацию с вратарями», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.