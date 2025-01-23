Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов: на роль второго вратаря в «Спартаке» и Довбня подойдёт

Егор Титов: на роль второго вратаря в «Спартаке» и Довбня подойдёт
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением, нужен ли красно-белым новый голкипер после ухода из команды Александра Селихова.

«Мне кажется, на роль второго номера и Довбня подходит. Понятно, что он уже достаточно возрастной, но иногда вполне может подменить Максименко. Возможно, есть смысл оставить такую конфигурацию и параллельно подтягивать молодого парня. Важно также учитывать общий контекст: еврокубков нет, у сборной только товарищеские матчи. Да, помимо чемпионата, остаётся Кубок, но там вполне может и Довбня сыграть. А в чемпионате и так понятно, что ставка делается на Максименко. И он не даёт повода усомниться в себе. Допускаю, что сейчас клуб ведёт поиск второго номера. Но этот вопрос логичнее задать тренерскому штабу, как он видит ситуацию с вратарями», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Титов: не понимаю, как можно тратить огромные деньги на трансферы в нынешних условиях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android