Искусственный интеллект спрогнозировал вероятность вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил перспективы «Пари Сен-Жермен» в общем этапе Лиги чемпионов. Накануне парижане обыграли «Манчестер Сити» со счётом 4:2, отыгравшись с 0:2.

До конца общего этапа остаётся всего один тур, а команда Луиса Энрике идёт на 22-м месте, что достаточно близко к зоне вылета.

Так, по оценке Opta, с вероятностью в 86% «ПСЖ» всё-таки сумеет победить в последнем туре и сохранить место в зоне «стыков». Шанс на прямой вылет парижан из ЛЧ (место, ниже 24-го) — 14%.

По прошествии восьми туров общего этапа будет сформирована итоговая таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.