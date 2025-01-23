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«Лацио» опубликовал заявление по ситуации со столкновениями болельщиков перед матчем ЛЕ

«Лацио» опубликовал заявление по ситуации со столкновениями болельщиков перед матчем ЛЕ
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Итальянский «Лацио» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу столкновений болельщиков, произошедших накануне матча Лиги Европы с испанском «Реалом Сосьедад». Встреча состоится сегодня, 23 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Сообщалось, что три человека получили ножевые ранения.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В ожидании результатов расследования событий, произошедших ночью, «Лацио», осуждая все формы насилия, предлагает властям максимальное сотрудничество. По результатам расследования, если будет установлено участие болельщиков, клуб будет действовать жёстко, применяя самые строгие меры», — написано в заявлении.

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