«Лацио» опубликовал заявление по ситуации со столкновениями болельщиков перед матчем ЛЕ

Итальянский «Лацио» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу столкновений болельщиков, произошедших накануне матча Лиги Европы с испанском «Реалом Сосьедад». Встреча состоится сегодня, 23 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Сообщалось, что три человека получили ножевые ранения.

«В ожидании результатов расследования событий, произошедших ночью, «Лацио», осуждая все формы насилия, предлагает властям максимальное сотрудничество. По результатам расследования, если будет установлено участие болельщиков, клуб будет действовать жёстко, применяя самые строгие меры», — написано в заявлении.