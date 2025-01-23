Марин: чемпионом России станет «Спартак»

Нападающий «Оренбурга» Химми Марин предсказал, что московский «Спартак» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Футболист признался, что ему нравится игра и состав красно-белых. К тому же в «Спартаке» играет друг Марина — коста-риканский нападающий Манфред Угальде.

«Чемпионом России станет «Спартак». У них хороший состав, мне нравится их игра. И ещё один немаловажный момент — там играет мой друг Угальде. Верю, что он ещё немало забьёт в этом сезоне. Мы с ним всегда на связи, поддерживаем друг друга и желаем друг другу побед», — сказал Марин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимнего перерыва «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.