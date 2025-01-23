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Корнеев заявил, что покинувший «Спартак» Селихов быстро найдёт себе новый клуб

Корнеев заявил, что покинувший «Спартак» Селихов быстро найдёт себе новый клуб
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о голкипере Александре Селихове, который накануне покинул «Спартак». Также Корнеев пожелал вратарю всего хорошего.

«Прежде всего травмы виноваты в том, что Селихов потерял место в основе «Спартака». Когда Селихов здоров физически и ментально, он вратарь номер один. Сейчас пауза в его выступлениях слишком затянулась. Вообще, профессия вратаря очень сложна. Когда ты не попадаешь в обойму, это ментально давит на тебя. Поэтому решение об уходе логично. Думаю, что поиски нового клуба не затянутся. Остаётся только пожелать ему всего хорошего», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Селихов присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Ранее россиянин выступал за «Амкар». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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