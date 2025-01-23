Объявлено решение по будущему Миэнти Абены из «Спартака»

Футбольный агент Менно Гренвельд, представляющий интересы 30-летнего суринамского защитника «Спартака» Миэнти Абены, объявил решение по будущему своего клиента. Он заявил, что Абена останется в стане красно-белых и будет бороться за место в основном составе. А о дальнейших планах Миэнти будет думать уже по окончании сезона.

«Абена остаётся в «Спартаке». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом», — приводит слова Гренвельда Metaratings.

Напомним, Абена перешёл в «Спартак» в августе 2024 года из венгерского «Ференцвароша». Он провёл за красно-белых девять матчей. Контракт Миэнти с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.