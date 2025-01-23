Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: зачем Селихову менять шило на мыло и сидеть в «Ростове» на скамейке?

Колыванов: зачем Селихову менять шило на мыло и сидеть в «Ростове» на скамейке?
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе голкипера Александра Селихова в «Ростов». Ранее московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём.

«Селихов может пойти в «Ростов» для конкуренции, ведь там уже есть трое хороших вратарей. Но зачем ему менять шило на мыло и снова сидеть на скамейке? Мог бы также пойти в «Динамо» (смеётся), но это будет не самая красивая история», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».

Материалы по теме
Чудеса с «Легией» или выход против «Ливерпуля»? Селихова в «Спартаке» запомнят надолго!
Рейтинг
Чудеса с «Легией» или выход против «Ливерпуля»? Селихова в «Спартаке» запомнят надолго!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android