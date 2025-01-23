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На защитника «Спартака» Бабича появились три зарубежных претендента

На защитника «Спартака» Бабича появились три зарубежных претендента
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Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы 28-летнего защитника «Спартака» Срджана Бабича, отреагировал на информацию об интересе к сербу со стороны трёх зарубежных клубов. Ранее в СМИ появилась информация, что на Бабича претендуют два клуба из ОАЭ и один — из Саудовской Аравии. Среди претендентов на Срджана числится «Аль-Джазира», названия двух других команд не уточняются. Агент защитника «Спартака» подтвердил эту информацию.

«Два клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу? Да, это правда, интерес существует», — приводит слова Стояновича Metaratings.

Напомним, Бабич присоединился к «Спартаку» летом 2023 года. С тех пор он провёл в составе красно-белых 42 матча.

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