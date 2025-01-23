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Массимо Каррера: Селихов достиг максимума в «Спартаке»

Массимо Каррера: Селихов достиг максимума в «Спартаке»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о голкипере Александре Селихове, который накануне покинул красно-белых.

«В своё время Селихов сумел выиграть конкуренцию и очень хорошо показал себя в «Спартаке». Мне кажется, он достиг максимума в клубе», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Селихов присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Ранее россиянин выступал за «Амкар». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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