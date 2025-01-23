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Егор Титов: российскому футболу сегодня могут выкручивать руки

Егор Титов: российскому футболу сегодня могут выкручивать руки
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Известный российский экс-футболист Егор Титов высказался о невозвращении легионеров в некоторые клубы РПЛ.

«К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что нам могут выкручивать руки. Захотел — приехал, захотел — не приехал. С трансферами в Россию и раньше было непросто в связи с погодными условиями. Теплолюбивые южноамериканцы, африканцы у нас часто подвержены хандре, и особенно в зимний период — от этого всё и исходит. Конечно, клубам нужно бороться за свои права. У российских команд они тоже однозначно есть. Закон для всех один», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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