Егор Титов: российскому футболу сегодня могут выкручивать руки

Известный российский экс-футболист Егор Титов высказался о невозвращении легионеров в некоторые клубы РПЛ.

«К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что нам могут выкручивать руки. Захотел — приехал, захотел — не приехал. С трансферами в Россию и раньше было непросто в связи с погодными условиями. Теплолюбивые южноамериканцы, африканцы у нас часто подвержены хандре, и особенно в зимний период — от этого всё и исходит. Конечно, клубам нужно бороться за свои права. У российских команд они тоже однозначно есть. Закон для всех один», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.