«Это не хоккей». Медведев ответил на обвинения во лжи от президента «Палмейраса»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил ситуацию с переговорами по трансферу полузащитника Клаудиньо с бразильским «Палмейрасом». Ранее президент «Палмейраса» Лейла Перейра заявила, что между клубом и «Зенитом» существовала договорённость о переходе Клаудиньо, и обвинила Александра Медведева во лжи.

«Да, мы обменивались контрактной документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. По той простой причине, что к Клаудиньо был проявлен серьёзный интерес со стороны ещё двух клубов, включая «Аль‑Садд». В такой ситуации всегда и везде окончательное решение принимает сам игрок. Это не хоккей, где клубы договорились, после чего дали игроку билет, и он поехал. В футболе всё организовано иначе.

При этом для «Зенита» предложения этих трёх клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От «Аль‑Садда» оно оказалось лучше, но, когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учётом уважения, которое у нас есть к футболисту», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Вчера, 22 января, было объявлено о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.